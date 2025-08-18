Erin podtopiła Karaiby. Może zagrozić Stanom

18 sierpnia 2025, 7:37
Reuters, PAP
Huragan Erin spowodował podtopienia na Portoryko
Huragan Erin spowodował podtopienia na Portoryko
Huragan Erin spowodował podtopienia na Portoryko

Huragan Erin przechodzi przez Atlantyk. W niedzielę przyniósł silny wiatr i fale na Brytyjskie Wyspy Dziewicze, a na Portoryko wywołał podtopienia i powalił wiele drzew. W kolejnych dniach żywioł może zagrozić atlantyckiemu wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Erin, pierwszy huragan na Atlantyku w 2025 roku, na pewien czas osiągnął piąty, najwyższy stopień w skali Saffira-Simpsona. W niedzielę rano, gdy prędkość wiatru osłabła, został zdegradowany do kategorii 3, ale jeszcze tego samego dnia znów awansował do kategorii 4 - poinformowało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).

Podtopienia i powalone drzewa

Mimo spadku siły huragan zaznaczył swoją obecność na Karaibach. Na nagraniu zarejestrowanym na wyspie Jost Van Dyke należącej do archipelagu Brytyjskich Wysp Dziewiczych widać fale uderzające o brzeg i silny wiatr poruszający liśćmi palm. Takie warunki trwały na wyspie od wczesnego ranka do południa w niedzielę.

Huragan Erin przyniósł silny wiatr na Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Huragan Erin przyniósł silny wiatr na Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Na Portoryko huragan powalił wiele drzew, a wywołane przez niego wysokie fale spowodowały liczne podtopienia.

Huragan Erin spowodował podtopienia na Portoryko
Huragan Erin spowodował podtopienia na Portoryko

NHC ostrzegło przed możliwymi kolejnymi powodziami, osuwiskami i lawinami błotnymi na Portoryko i Wyspach Dziewiczych, a także przed falami i prądami wstecznymi na Bahamach, Bermudach oraz atlantyckim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Stan wyjątkowy w Karolinie Północnej

Choć huragan prawdopodobnie nie dotrze do Stanów Zjednoczonych, może zaznaczyć tam swoją obecność. W niedzielę amerykańska Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała ostrzeżenie przed powodzią przybrzeżną z falami osiągającymi od 4,5 do 6 metrów wysokości na wyspach Hatteras i Ocracoke w Karolinie Północnej. Będzie ono obowiązywać od wtorku.

W związku ze spodziewaną ekstremalną pogodą władze hrabstw Dare i Hyde, do których należą wspomniane wyspy, ogłosiły w niedzielę stan wyjątkowy i zarządziły obowiązkową ewakuację i części. Na Ocracoke ewakuacja turystów rozpoczęła się w niedzielę wieczorem, a mieszkańcy mają opuścić wyspę od wtorku rano.

Prognozowana trasa huraganu ErinNHC NOAA

Źródło: Reuters, PAP

Zanim skończą się wakacje na termometrach znowu będzie prawie 30 stopni. Co jeszcze przyniesie nam sierpniowa aura? Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

