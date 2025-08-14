Siedem ofiar śmiertelnych pożarów w tym roku. Policja łapie podpalaczy

W tym roku w wyniku pożarów w Hiszpanii zginęło już siedem osób. Ostatnią z nich jest strażak ochotnik z prowincji Leon. Policja aresztowała już 10 osób podejrzewanych o zaprószenie ognia.

Hiszpania przez całe lato zmaga się z pożarami lasów. Obecnie w kraju szaleje ich ponad 20, są podsycane ekstremalnymi upałami i silnym wiatrem. Ewakuowano około 9500 osób, a wielu innym nakazano pozostanie w domach. Po tym, jak Hiszpania zwróciła się o pomoc do innych krajów, otrzymała od Francji dwa samoloty do zrzucania wody, przekazał minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska w wywiadzie dla stacji RTVE.

Dwóch strażaków ochotników wśród ofiar

Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Leon na północy kraju, gdzie w ostatnich dniach śmierć poniosło dwóch strażaków-ochotników.

Jedna z ofiar została we środę uwięziona przez ogień wraz z innym wolontariuszem w pobliżu miasta Nogarejas, gdy próbowali zrobić pas przeciwpożarowy za pomocą kos spalinowych. Mężczyzna doznał oparzeń 85 procent ciała. We wtorek w prowincji Leon śmierć poniósł Abel Ramos, inny strażak ochotnik. Trzecią ofiarą pożarów w tym tygodniu jest mężczyzna, który zginął w poniedziałek na przedmieściach Madrytu.

Hiszpanię trawią pożary PAP/EPA/BRAIS LORENZO

Policja zatrzymuje podpalaczy

Podczas gdy w kraju szaleją pożary, policja zatrzymuje osoby podejrzewane o zaprószenie ognia. W północnej prowincji Zamora funkcjonariusze aresztowali mężczyznę za wzniecenie pożaru na nielegalnym składowisku śmieci. Żywioł szybko się rozprzestrzenił, objął 4000 hektarów i ranił pięć osób. Inny mężczyzna został aresztowany za wzniecenie sześciu pożarów na początku sierpnia w południowej prowincji Malaga.

Jak przekazała policja, w związku z podpaleniami od początku czerwca zatrzymano 10 osób, a w sprawie kolejnych 38 prowadzone jest śledztwo. W Hiszpanii podpalaczom grozi do pięciu lat więzienia i wysokie grzywny.

Pożary lasów w Hiszpanii są podsycane przez jedną z najdłuższych fal upałów od początku prowadzenia pomiarów. W tym roku w kraju spłonęło około 148 000 hektarów roślinności. Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów Komisji Europejskiej stanowi to ponad jedną czwartą z 512 000 hektarów, które spłonęły w tym roku w Unii Europejskiej.

