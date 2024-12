"Destabilizacja bardzo przyjaznych warunków do życia"

"Będą nam zanikać pory roku"

- To nie oznacza, że nigdy już nie zobaczymy śniegu. On może być, ale coraz częściej będzie go brakować. Będą nam zanikać pory roku. Z czterech na rzecz dwóch: suchej i mokrej - dodała Sobiesiak-Penszko.

- To, co obserwujemy, to jest taka destabilizacja bardzo przyjaznych dla człowieka i świata zwierząt warunków do życia, do których przystosowaliśmy się w czasach ewolucji - podsumowała ekspertka.