W niedzielne popołudnie zawalił się most łączący dwa stany na północnym wschodzie Brazylii. W momencie katastrofy na konstrukcji znajdowało się kilka pojazdów, które wpadły do wody. Jednym z nich była cysterna wypełniona kwasem siarkowym. Nie żyje co najmniej jedna osoba.

Do zawalenia się mierzącego 533 metry długości mostu doszło na granicy dwóch północno-wschodnich stanów w Brazylii: Tocantins i Maranhao. Jak opisują lokalne media, zniszczeniu uległa środkowa część konstrukcji, a łącznie do wody wpadły trzy ciężarówki, trzy motocykle oraz samochód osobowy.

W katastrofie zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych lub zaginionych. Akcja ratunkowa musiała zostać przerwana, ponieważ strażacy odkryli, że do rzeki wpadła między innymi cysterna z kwasem siarkowym. Niezwykle niebezpieczna substancja zaczęła się uwalniać do wody, co uznano za zagrożenie dla życia nurków. Portal Globo poinformował, że służby wznowiły poszukiwania, ale jedynie przy pomocy łodzi.