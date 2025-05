Cysterna uderzyła w słup, kaczki i ryby nabrały błękitnego koloru

Władze miasta Jundiai w brazylijskim stanie Sao Paulo badają wpływ wycieku niebieskiego barwnika do pobliskiej rzeki po wypadku cysterny. Woda w niej zrobiła się nienaturalnie błękitna, co odbiło się na żyjących w rzece zwierzętach.

Jak podało miasto Jundiai w oświadczeniu, we wtorek po południu w dzielnicy Jardim das Tulipas doszło do wycieku substancji chemicznej. Cysterna przewożąca roztwór niebieskiego barwnika uderzyła w słup, co doprowadziło do wylania się zawartości na drogę oraz spłynięcie jej do jednej ze studzienek. Otwór jest połączony bezpośrednio z potokiem Jardim das Tulipas, który przepływa przez okoliczny park i wpada do rzeki Jundiai.