"Co wolelibyście zobaczyć?". Incydent w parku narodowym

Czyszczenie zajęło kilka godzin

"Co wolelibyście zobaczyć podczas wizyty w parku?" - zapytano retorycznie.

Podobny incydent spowodował pożar

W przeszłości dochodziło już do podobnych sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Jak przypomniały amerykańskie media, w 2020 roku pewna para użyła materiału pirotechnicznego podczas sesji zdjęciowej z okazji ogłoszenia płci dziecka w kalifornijskim El Dorado Ranch u podnóża gór San Bernardino, co doprowadziło do poważnego pożaru roślinności. Zginął wówczas strażak, a kilkanaście osób zostało rannych.