Jak poinformowały państwowe media, do tragedii, w której zginęły cztery osoby, doszło w poniedziałek rano w powiecie Luanping w prowincji Hebei na północy kraju. Ulewa wywołała osuwisko, które spadło na pobliską wioskę. Osiem osób pozostaje zaginionych, trwa akcja ratunkowa.

Przepełniony zbiornik retencyjny na przedmieściach Pekinu

Również w niedzielę w zbiorniku retencyjnym Miyun zanotowano największy przepływ wody od czasu jego zbudowania ponad 60 lat temu - o godzinie 3 przepływało przez niego 6550 metrów sześciennych na sekundę. Do godziny 8 poziom wody w zbiorniku wzrósł do 153,1 metra, przekraczając granicę powodziową o 1,1 metra. Aby przygotować się na powodzie, o godzinie 15 władze zarządziły kontrolowany zrzut wody do pobliskich rzek.