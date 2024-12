Burza lodowa wywołała paraliż komunikacyjny

Burza lodowa nawiedziła stan Iowa i wschodnią Nebraskę. Doszło do paraliżu komunikacyjnego. Drogi były tak śliskie, że samochody i ciężarówki zsuwały się z nich. W jednym z wielu wypadków związanych z oblodzeniem zginęła jedna osoba.

Burza lodowa to zjawisko niosące ze sobą intensywne opady marznącego deszczu. Opady te powodują, że drogi i chodniki pokryte są lodem. Takie zjawisko nawiedziło w weekend stan Iowa i wschodnią Nebraskę. Doprowadziło do licznych utrudnień na drogach - zamknięto między innymi autostradę międzystanową numer 80. Drogi były tak śliskie, że samochody i ciężarówki zsuwały się z nich. W stanie Iowa doszło do około 100 wypadków, w tym jednego śmiertelnego.