"Miasto jest zdemolowane, wiatr rozrywa drzewa na pół". Relacja Polki z Galway

Burza Eowyn szaleje na Wyspach Brytyjskich. Do redakcji Kontaktu24 zgłosiła się pani Martyna, która od 14 lat mieszka w Irlandii. Kobieta przedstawiła, jak wyglądają konsekwencje gwałtownej pogody w mieście Galway.

Burza Eowyn od piątku niepokoi mieszkańców Wysp Brytyjskich. Według oficjalnych danych, żywioł przyniósł ze sobą porywy wiatru dochodzące miejscami nawet do ponad 180 kilometrów na godzinę. Jak skomentował prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, "jest to wichura o sile huraganu".

Otrzymali ostrzeżenia

- Aktualnie jesteśmy zamknięci w domach, jest zakaz wychodzenia. Z tego co widzę na mediach społecznościowych, miasto jest zdemolowane. Drzewa, dachy, wszystko lata. Prąd został włączony około godzinę temu i chociaż teraz jest lepiej, jesteśmy przestraszeni - opowiadała.

- Jest to najsilniejszy sztorm, jaki nawiedził Irlandię, padły rekordy [prędkości porywów - przyp. red.] wiatru. Galway leży nad Oceanem Atlantyckim, więc cały huragan zaczął się właściwie od nas. Generalnie sytuacja jest bardzo poważna, wszystko jest pozamykane, a my stosujemy się do zaleceń i siedzimy w domach. Huragan zaczął się około drugiej, trzeciej w nocy i ludzie wcześniej zostali poinformowani, że sztorm się zacznie. Ostrzegano nas, że powinniśmy mieć zapasy jedzenia i wody, że miejsca pracy będą zamknięte - skomentowała.