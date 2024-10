Booster megarakiety wylądował na platformie startowej. "Wyglądało to imponująco"

Pierwszy stopień rakiety Starship, czyli Super Heavy, odłączył się od niej bezpiecznie i wrócił precyzyjnie na platformę startową. - Złapałem się za głowę, bo przewidywałem, że dojdzie do ogromnej eksplozji, ale ten pierwszy stopień wrócił, oni naprawdę go złapali stalowymi ramionami - mówił na antenie Hubert Kijek, reporter TVN24 BiS.

- Jeszcze takiej konstrukcji w historii naszej cywilizacji nie udało się zbudować. Dlaczego piąty start jest wyjątkowy? Ponieważ inżynierowie chcą zobaczyć, czy uda im się sprowadzić pierwszy stopień rakiety na ziemię i złapać go przy pomocy specjalnych, stalowych ramion - mówił Hubert Kijek, reporter TVN24 BiS. Dodał, że w poprzednich próbach ten stopień wpadał do wód Zatoki Meksykańskiej. - Teraz ten pierwszy stopień wylądował na stanowisku startowym, wyglądało to imponująco. Złapałem się za głowę, bo przewidywałem, że dojdzie do ogromnej eksplozji, ale ten pierwszy stopień wrócił, oni naprawdę go złapali stalowymi ramionami - mówił.