Blisko 50 stopni Celsjusza, wybuchał pożar za pożarem

Jak podał oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w kalifornijskim Sacramento, w piątek w miastach Redding i Red Bluff termometry pokazały 47,2 stopnie Celsjusza. W ten sposób pobite zostały dzienne rekordy temperatury dla tych miast. Gorąco nawiedziło również Sacramento, gdzie temperatura wzrosła do 43,3 st. C.

Kalifornijska straż pożarna (Cal Fire) poinformowała, że w piątek wieczorem strażacy walczyli z 20 aktywnymi pożarami. W ciągu 24 godzin wybuchło ich aż sześć, spośród których największy, na terenie rezerwatu przyrody Los Padres w hrabstwie Santa Barbara, rozprzestrzenił się w tym czasie na obszar 1891 hektarów. W sobotę rano był on nadal nieopanowany.

"Nie bądź idiotą"

Jedna z najcięższych walk z ogniem trwała w hrabstwie Butte, gdzie w piątek po kilku dniach zniesiono nakaz ewakuacji dla 13 tysięcy mieszkańców miasteczka Oroville i okolicznych wsi. Pożar, nazwany przez strażaków Thompson Fire, do piątkowego wieczoru strawił 1533 hektarów, uszkodził kilka domów. Jak podały służby, ogień został opanowany w 55 procentach i walczyły z nim prawie dwa tysiące strażaków.

Sezon pożarów, który niedawno rozpoczął się w Kalifornii, trwa zwykle do października, jednak ich intensywność wzrosła w ostatnich latach. Obszary zniszczone latem przez ogień w północnej i środkowej Kalifornii powiększyły się w latach 1996-2021 pięciokrotnie w porównaniu do wcześniejszych 24 lat. Naukowcy przypisują to zmianom klimatu spowodowanym przez człowieka.