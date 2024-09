Blisko 40 stopni przez 113 dni. Tak jeszcze nie było

Mieszkańcy Phoenix nareszcie odpoczywają po rekordowo długiej fali blisko 40-stopniowych upałów. Wtorek w ubiegłym tygodniu był w tym mieście 113. dniem z rzędu, kiedy temperatura osiągała 100 lub ponad 100 stopni Fahrenheita (37,7 stopni Celsjusza). Ta gorąca seria trwała więc od 27 maja do 16 września. Poprzedni rekord padł w 1993 roku, kiedy to fala potężnych upałów trwała 76 dni.

Tak gorąco jeszcze nie było

- To było najgorętsze lato w historii Phoenix - podkreślił Matt Salerno, meteorolog z Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Arizonie. - Mieliśmy najgorętszy czerwiec w historii, drugi najgorętszy lipiec i trzeci najgorętszy sierpień - dodał. Jak przekazał, w tym okresie pobity został rekord średniej temperatury z 2023 roku - i to o prawie dwa stopnie.

Nadal bardzo gorąco

W niedzielę w Phoenix najwyższą zmierzoną temperaturą było 90 st. F (32,2 st. C), co wydłużyło serię dni z taką minimalną temperaturą maksymalną do 135. Rekord to 156 kolejnych dni, w których temperatura osiągała 32,2 st. C - pochodzi on z 2020 r.