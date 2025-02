Śnieg odciął ich od świata. Są ofiary śmiertelne

Z powodu ekstremalnej pogody zginęły co najmniej dwie osoby. W Gurii mężczyzna w średnim wieku zginął, gdy pomagał sąsiadowi odśnieżać dach - podał serwis Echo Kawkaza (gruzińska filia Radia Swoboda). Zamarznięte zwłoki drugiej ofiary znaleziono we wtorek w Adżarii - poinformowała agencja Apsny.

Rząd wysyła na pomoc wojsko

Choć rządowe agencje wydały ostrzeżenia w piątek, wielu mieszkańców skarży się na brak reakcji ze strony władz. Początkowo pomoc nieśli wolontariusze. Dopiero we wtorek gruziński rząd wydał dekret o wysłaniu wojsk w rejony najbardziej dotknięte kataklizmem. Lokalne władze zapewniają, że robią co w ich mocy, by przywrócić prąd i inne media do miast i wsi.