"To nie jest normalny widok". Zwykle nie ma tam śniegu, teraz dzieje się to

Najbardziej skutki śnieżyc odczuwa Teksas, którego władze zmobilizowały dwie agencje stanowe do walki z rzadko spotykanym atakiem zimy. We wtorek rano lokalnego czasu na dużym obszarze od Houston po południowe wybrzeża Luizjany leżało już od 2 do 7 centymetrów śniegu, w niektórych miejscach nawet ponad 15 cm. To nie koniec opadów.