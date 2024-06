Udział w hadżdżu to obowiązek każdego prawowiernego muzułmanina. W rezultacie pielgrzymka do Mekki, miejsca narodzin proroka Mahometa, jest jednym z największych masowych zgromadzeń na świecie.

Spośród 922 zmarłych większość to ofiary upałów - podaje AFP, powołując się na dane z kostnicy szpitala Al-Muaisem w Mekce. - Wszystkie egipskie ofiary, poza jedną, zmarły z powodu upału - powiedział arabski dyplomata. Do tej pory odnotowano również śmierć co najmniej 60 Jordańczyków. Wśród 600 egipskich ofiar było wielu pielgrzymów, którzy przyjechali do Mekki, unikając oficjalnej rejestracji, tym samym nie mając możliwości wejścia do przestrzeni klimatyzowanych - powiadomiły francuskie media.