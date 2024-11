650 tysięcy ewakuowanych. Tajfuny nie mają litości dla Filipin

Supertajfun Man-yi, zbliżając się do filipińskiej wyspy Catanduanes, przybiera na sile. Wiatr osiąga prędkość 195 kilometrów na godzinę, a porywy wynoszą nawet 240 km/h - informują lokalne media. Man-yi jest szóstym tajfunem, który nawiedził Filipiny w ciągu ostatniego miesiąca.

W sobotę filipińskie władze ewakuowały ponad 650 tysięcy mieszkańców regionów narażonych na "potencjalnie katastrofalne" skutki supertajfunu Man-yi, który zbliża się do położonej we wschodniej części archipelagu filipińskiego wyspy Catanduanes. To już szósty tajfun, który nawiedził ten kraj w ciągu miesiąca. Meteorolodzy przekazali w sobotę po południu, że tajfun, lokalnie nazywany Pepito, przybiera na sile, generując wiatr wiejący z prędkością 195 km/h, a w porywach osiągający nawet 240 km/h - poinformował filipiński portal Rappler. PAGASA, krajowa agencja meteorologiczna, dodała, że tajfun nadal przemieszcza się kierunku północno-zachodnim, ale nieznacznie zwolnił do 20 km/h i według prognoz uderzy w wybrzeże Catanduanes w sobotę późnym wieczorem lub w niedzielę.

Zniszczenia, jakich tajfun Usagi dokonał w Santa Ana w prowincji Cagayan (15.11.2024) EPA

"To nie są żarty. Ewakuujcie się teraz"

Departament spraw wewnętrznych (DILG) wezwał jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia natychmiastowych ewakuacji, zwłaszcza z obszarów nadbrzeżnych i nisko położonych. Decyzję podjęto w związku z prognozowanymi falami sztormowymi o wysokości do siedmiu metrów. Władze Filipin nakazały wszystkim statkom powrót do portów. "To nie są żarty. Ewakuujcie się teraz" - ostrzegł szef tego resortu Jonvic Remulla.

Szósty w ciągu miesiąca

Man-yi jest szóstym tajfunem, który nawiedza Filipiny w ciągu ostatniego miesiąca. Według danych rządowych, powodzie i osunięcia ziemi wywołane przez Trami i Kong-rey pozbawiły życia 162 osoby, a 22 uważane są za zaginione. Każdego roku około 20 silnych burz i tajfunów uderza w archipelag filipiński i otaczające go wody, jednak rzadko zdarza się, aby powstało ich tak wiele w ciągu krótkiego okresu, zwłaszcza pod koniec sezonu tajfunowego, który trwa od lipca do października. Co więcej, jak podała Japońska Agencja Meteorologiczna, pierwszy raz od 1951 r. w listopadzie w basenie Pacyfiku wystąpiły jednocześnie cztery burze tropikalne.

