48 stopni w dzień, 27 w nocy. Czeka ich "wybuch gorąca"

"Wartości temperatury maksymalnej osiągną 14 stopni Celsjusza powyżej średniej, dochodząc do 30-40 st. C na niektórych obszarach" - przekazało BoM w mediach społecznościowych.

Tak gorąco nie było tam od lat

Dla miast Wilcannia i Ivanhoe w Nowej Południowej Walii meteorolodzy prognozują na poniedziałek nawet 48 st. C, podczas gdy w mieście Moomba w Australii Południowej temperatura może wzrosnąć do 45 stopni.

Noce nie przyniosą wytchnienia

- To, co sprawi, że ten wybuch gorąca będzie najbardziej niekomfortowy w Australii Południowej to fakt, że nocą ulga będzie niewielka. W Adelajdzie temperatura prawdopodobnie nie spadnie poniżej 27 stopni do poniedziałku. Dla porównania średnia maksymalna temperatura w Adelajdzie w grudniu wynosi 26,9 stopnia - przekazała Mulcahy.