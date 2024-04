Czeka nas "duże zimno". Mogą wrócić opady deszczu ze śniegiem

Nie chowajcie jeszcze ciepłych kurtek do szaf. W pogodzie po weekendzie czeka nas zimowy epizod. Temperatura znacząco spadnie, a ochłodzeniu mogą towarzyszyć opady deszczu ze śniegiem. - Zacznie płynąć zimne, arktyczne powietrze - podkreślał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Na razie, jak wyjaśniał, niż ten "sprowadza do nas ciepłe powietrze". - Do niedzieli to się nie zmieni. Ciepło będzie płynąć do Polski - mówił. W piątek temperatura w części kraju zbliży się do 20 stopni Celsjusza, a w weekend przekroczy tę granicę.