Zimne noce. Gdzie przy gruncie ściśnie lekki mróz?

W nocy ze środy na czwartek (23/24.10) początkowo będzie pogodnie. W drugiej części nocy utworzą się liczne i dość gęste mgły, szczególnie na obszarze środkowej i południowej Polski. W związku z możliwością pojawienia się mgieł, które ograniczać mogą widzialność do 200 metrów, wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia . - Oczywiście jeśli pojawią się mgły, w rejonie ich występowania będziemy mieć do czynienia z dużym zachmurzeniem - powiedziała Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat. W tym regionie może wystąpić spadek temperatury do -1 st. C. Miejscami, szczególnie w kotlinach górskich, jak również na Kielecczyźnie i Zamojszczyźnie, przy gruncie temperatura może spaść do około -2 st. C.

Gdzie ściśnie lekki mróz

Noc z czwartku na piątek (24/25.10) będzie pogodna. W drugiej części nocy utworzą się mgły. Tym razem gęściejszych mgieł można spodziewać się na obszarze Polski południowo-wschodniej. Dotyczy to województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, jak również lokalnie na Lubelszczyźnie i południu Mazowsza. W mgłach widzialność będzie ograniczona do około 200 metrów. Temperatura wyniesie we wschodniej części kraju 1-4 st. C. Miejscami spodziewane są przygruntowe przymrozki do -1 st. C. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą 4-9 st. C.