Ziąb i trochę opadów śniegu. Pogoda na 5 dni

Najbliższe dni w Polsce zdominuje pochmurna i dość chłodna pogoda, którą przyniósł do nas wyż z okolic Wysp Brytyjskich. Aura, w której nie brakować będzie drobnych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, utrzyma się do piątku. W weekend, za sprawą wędrówki frontów nad naszym krajem, warunki atmosferyczne będą dynamiczne. Powieje silny wiatr, a w niedzielę w niektórych miejscach zrobi się biało.

Pogodę w Polsce kształtuje wyż Ernst znad Wielkiej Brytanii. W jego obszar wbiła się płytka zatoka niżowa, której efektem jest przemieszczająca się od północnego wschodu w głąb kraju fala słabych opadów mokrego śniegu oraz śniegu z deszczem. Z kolei znad południowych regionów ma się odsuwać śnieżny front - mówi synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodaje, że nasz kraj pozostaje w masie powietrza wilgotnego i ciepłego.

Dopiero w sobotę ciśnienie ma spadać, a wyż zacznie ustępować dynamicznym niżom znad Północnego Atlantyku. Rozpocznie się mieszanie w atmosferze i wędrówka frontów z opadami śniegu z deszczem przy silniej wiejącym wietrze - prognozuje ekspertka.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pochmurna druga część tygodnia

W środę czeka nas pochmurny dzień z niewielkimi przejaśnieniami w północnych regionach. Na południu, wschodzie i w centrum kraju pojawią się słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem marznącym do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.

Czwartek przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Tylko na północy i zachodzie wystąpią przejaśnienia. Termometry wskażą od 0-1 st. C na południu i wschodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni słaby wiatr.

Piątek również będzie pochmurny, ale pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Rano miejscami pojawi się mgła. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowo-wschodnich kierunków.

Weekend z dynamiczną aurą

Sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami czeka nas w sobotę. Tego dnia termometry wskażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum i na południowym wschodzie, do 3-4 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na północy osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Niedziela prócz pochmurnej aury przyniesie przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady śniegu do 5 cm, które będą przechodzić w śnieg z deszczem do 5 l/mkw. Jedynie na Pomorzu synoptycy prognozują zanik opadów i przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na przeważającym obszarze kraju do 4-5 st. C na zachodzie. Zachodni i południowo zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. Jego porywy mogą sięgąć 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl