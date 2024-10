Wyż ustąpi miejsca niżowi. Przez Polskę przetoczy się strefa deszczu z burzami

W weekend miejsce obecnie panującego wyżu ma zająć deszczonośny niż. Spowoduje, że przez Polskę przetoczy się strefa opadów deszczu. Możliwe są też burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska dostała się pod wpływ wyżu, którego centrum przemieszcza się z zachodu na wschód, nad Europą Środkową, w tym nad Polską. Kraj pozostaje w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W niedzielę miejsce wyżu zająć ma deszczonośny niż Helma, który przywędruje do nas znad Wielkiej Brytanii. Spowoduje, że nad krajem przetoczy się strefa deszczu z burzami, poza tym mocniej powieje wiatr.

W poniedziałek i wtorek deszczowy front osłabnie, choć przyniesie jeszcze przelotne opady deszczu na północy i wschodzie kraju. Ciśnienie ma rosnąć, a kraj ma dostawać się pod wpływ kolejnego wyżu. - Układ ten we wtorek usadowić się ma nad centrum Europy na kilka dni. Dzięki niemu rozbuduje się klin ciepła, który od 16 października powoli wnikać ma od zachodu w głąb Polski - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na weekend

W sobotę na wschodzie, południu i w centrum kraju dopisze na ogół pogodna aura, tylko na zachodzie będzie się chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni wiatr, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę. Poza tym prognozuje się przemieszczające się od północnego zachodu w głąb kraju opady deszczu o sumie do 10 litrów na metr kwadratowy, na północy do 25 l/mkw. Możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na południu. Południowy i zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-80 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy i wschodzie Polski przelotnie popada deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11s t. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Na wtorek prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie i w centrum przelotnie popada deszcz o natężeniu 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum, do 14 st. C na Śląsku. Wiatr północno-zachodni i zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano miejscami będzie mglisto. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, tylko na wschodzie północny wiatr, umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl