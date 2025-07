W Oslo prawie upał, u nas - szkoda gadać

Pogoda w ostatnich dniach zadziwia - i to bardzo. Podczas gdy duża część Europy doświadcza gorąca, Polska stanowi chłodny wyjątek. Opowiadał o tym Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl, na antenie TVN24.

W wielu europejskich stolicach temperatury będą w piątek oscylować wokół 30 stopni Celsjusza, a w Warszawie termometry pokażą zaledwie 17 st. C. Nad Bałtykiem, mimo że mamy lato, nie sposób mówić o wypoczynku w typowo wakacyjnych warunkach.

- Temperatura odczuwalna na Wybrzeżu, przy silnym wietrze, to jest obecnie około 10 stopni - wskazał Wasilewski, który w piątek rano opowiadał o pogodzie w programie "Wstajesz i wiesz".

Gorąco nawet w Oslo

Rzut oka na mapę pogody Europy wystarczy, by zauważyć, że Polska wyraźnie odcina się od reszty kontynentu.

Winowajcą jest niż atmosferyczny Gabriel, którego centrum znajduje się dziś w okolicach Gdańska. To on zaprasza do nas zimne powietrze.