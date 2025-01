Uwaga na lód na drogach. Ostrzeżenia IMGW w części kraju

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

, w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski , sulęcińskim (gdzie ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 w czwartek), słubickim, krośnieńskim, zielonogórskim, Zielona Góra , nowosolskim, świebodzińskim (gdzie ostrzeżenia obowiązują do godziny 7 w czwartek);

wielkopolskim , (gdzie w północnych regionach ostrzeżenia obowiązują w godzinach od 5 do 10 w czwartek, a w południowych powiatach w godzinach od 3 do 7 w czwartek);

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim (gdzie ostrzeżenia obowiązują w godzinach od 3 do 10 w czwartek), stargardzkim, choszczeńskim, drawskim, wałeckim, szczecineckim (gdzie ostrzeżenia obowiązują w godzinach od 5 do 12 w czwartek);

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wynosi od -4 st. C do -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.