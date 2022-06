Uwaga na słońce. Dziś wysoki indeks UV

Gorąca i słoneczna pogoda może zachęcać do opalania, ale podczas takich dni jesteśmy narażeni szczególnie na bezpośrednie działanie promieniowania ultrafioletowego. Zbyt długa ekspozycja na słońce może doprowadzić do oparzeń, a nawet udaru słonecznego. Nadmierne opalanie może powodować raka skóry, zaćmę i obniżenie odporności biologicznej.

Indeks UV w sobotę

Indeks UV to międzynarodowy standard służący do określania pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV), które emituje słońce danego dnia w określonym miejscu.

Promieniowanie ultrafioletowe

Promienie UVA są najdłuższe i docierają do głębokich warstw skóry, uszkadzając jej włókna kolagenowe i tym samym przyspieszając starzenie oraz powodując zmarszczki. Docierają do powierzchni Ziemi niezależnie od tego, czy słońce świeci, czy jest schowane za chmurami. Występują z taką samą intensywnością niezależnie od pogody.

Promienie UVB są krótsze od UVA. Część z nich pochłaniana jest przez warstwę ozonową, ale większość dociera do powierzchni Ziemi. UVB opalają i powodują poparzenia skóry. Uszkadzają DNA komórek, co w konsekwencji prowadzi do czerniaka, najgroźniejszej odmiany raka skóry. Ich intensywność zależy od pory roku i dnia. Najsilniej działają od kwietnia do października w godzinach 10-16.