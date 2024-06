U jednych upał, u innych 19 stopni. Przepychanka mas powietrza może mieć poważne skutki

Do końca tygodnia czeka nas pogoda w kratkę. Ponieważ chłód z północy będzie ścierał się z gorącem znad Afryki, spodziewamy się dużych różnic w temperaturze oraz gwałtownych burz.

- W ciągu najbliższej doby na pogodę w Polsce będzie wpływać pofalowany front atmosferyczny, rozciągający się od Morza Barentsa aż po Gibraltar. Dzieli on zarówno nasz kraj, jak i cały kontynent na gorące południe i wschód oraz znacznie chłodniejsze obszary północne i zachodnie. Przed frontem zalega gorąca masa powietrza, która w poprzednich dniach dotarła w nasz rejon kontynentu. Za frontem natomiast napiera na nią wilgotne i chłodne powietrze płynące bezpośrednio znad Atlantyku - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Jak wyjaśnia, "tak różne termicznie masy powietrza będą ścierać się nad Polską, przynosząc opady deszczu, miejscami dość obfite, oraz gwałtowne burze z opadami gradu i porywistym wiatrem".

Gorąco i burzowo

Środa na południowym wschodzie kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski będzie ono wzrastać do dużego i w niektórych miejscach pojawią się tam burze z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość 70-90 kilometrów na godzinę, lokalnie pojawi się grad. Temperatura wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 st. C w Małopolsce. Wiatr z kierunków zachodnich powieje na ogół słabo i umiarkowanie, na wschodzie silniej.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogodowa przepychanka

- Kolejnego dnia chłodniejsza masa powietrza obejmie cały kraj, a pogoda się uspokoi. Jeszcze tylko na krańcach wschodnich nad ranem mogą miejscami pojawić się słabe opady przelotne opady. Następna porcja gorącego powietrza dotrze nad Polskę w piątek, jednak na to ciepło od zachodu będzie napierać chłód znad Atlantyku, więc ponownie, w nocy z piątku na sobotę i w sobotę, przetoczy się nad Polską front atmosferyczny z burzami - zapowiada synoptyk.

Czwartek upłynie nam z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie nad ranem na krańcach wschodnich przejściowo będzie więcej chmur i może tam słabo popadać deszcz, do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na zachodzie i południu będzie słaby i zmienny, a na wschodzie i północy powieje umiarkowanie, z zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W piątek w niemal całej Polsce się wypogodzi. Tylko na krańcach zachodnich umiarkowane zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, pojawią się tam przelotne opady deszczu o sumie 5-30 l/mkw. oraz burze z silnym wiatrem. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Bez opadów będzie tylko na południowym wschodzie. W pozostałych częściach kraju okresami wystąpią opady deszczu, a na wschodzie miejscami zagrzmi. Podczas burz spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego, do 27 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr - w porywach z prędkością 40-60 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na Pomorzu przejściowo pojawi się więcej chmur i możliwe, że słabo popada deszcz, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C w północnych regionach kraju do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze zmieniających się kierunków powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

