Tak nad Niemcami "pączkowały" nawałnice. Teraz zmierzają do Polski

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w środę rano Polska znalazła się w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem Maschal z centrum ulokowanym w rejonie Krajów Bałtyckich. Z południowego zachodu napływa powietrze zwrotnikowe. Strumień mas znad Afryki Północnej przebiega przez Bałkany po Niemcy i zachodnią Polskę. Rano temperatura wynosiła w Atenach 27 stopni Celsjusza, w Budapeszcie 24 st. C a w Poznaniu i Berlinie 18 st. C.

- We wtorek temperatura na Słowacji wzrosła do 37 stopni w Mochovce, a w środę będzie jeszcze cieplej - dodała synoptyk.

Piętrzące się zagrożenie

Co z upałami?

W Polsce najsilniejsze uderzenie ciepła przesunęło się z czwartku na sobotę, kiedy to termometry pokażą co najmniej 36 st. C na południowym wschodzie. Na zachodzie kraju temperatura wzrośnie jednak niewiele ponad 20 stopni, co oznacza spory kontrast temperatury nad Polską, silny rozwój frontu oraz nawałnice na zachodzie i północy kraju.