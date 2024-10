Sztorm na Bałtyku i ryzyko wzrostu poziomu wód w rzekach. Ostrzeżenia

Sztorm na Bałtyku

Wydano również ostrzeżenia przed sztormem na południowej, południowo-wschodniej i centralnej części Morza Bałtyckiego . Wiatr w porywach może osiągać nawet do ośmiu stopni w skali Beauforta (co odpowiada 75 kilometrom na godzinę).

Ostrzeżenia hydrologiczne. Niebezpieczne opady i poziom wody w rzekach

Synoptycy wydali ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w woj. dolnośląskim. Ostrzeżeniem objęto teren zlewni Ślęzy od Borowa do ujścia do Odry, Ślęzy górnej do Borowa i Ślęzy od Borowa do ujścia .

Ostrzeżeniem objęto również teren zlewni Kaczawy od Dunina do ujścia do Odry, Kaczawy górnej do Dunina, Nysa Szalonej od zbiornika Słup do ujścia do Kaczawy. Na tym obszarze IMGW przewiduje, że związku ze spływem wód opadowych w zlewni Kaczawy i na samej rzece prognozuje się tendencję wzrostową stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej, w Duninie powyżej stanu ostrzegawczego. Niewykluczone nieznaczne przekroczenie stanu ostrzegawczego na dolnej Nysie Szalonej.