Sypnie śniegiem, miejscami naprawdę mocno. Sprawdź prognozę na weekend

Zima wróci do Polski w weekend. W niektórych regionach śniegu spadnie naprawdę dużo. Ponadto mocno powieje.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Pod koniec dnia opady będą przechodzić w śnieg. Rozpogodzenia są możliwe głównie na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północy i w centrum do 3 st. C na południu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę aura będzie pochmurna z opadami śniegu. W większości kraju spadnie od 5 do 10 centymetrów, ale na północy opady będą bardziej obfite i przybędzie nawet 10-20 cm. Termometry wskażą od -1 do 0 st. C na Podkarpaciu do 1-2 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr będzie dość silny i porywisty. Rozpędzi się przeważnie do 50-70 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 90 km/h. Uwaga: opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem mogą powodować zawieje śnieżne.

Więcej pogodnego nieba czeka nas w niedzielę, choć nadal będzie na ogół pochmuno. We wschodniej połowie kraju może spaść do 2-5 cm śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od -2 do -1 st. C na wschodzie do 0-1 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Deszcz ze śniegiem i marznące opady

W poniedziałek na niebie znów będzie dużo chmur, choć pojawią się także rozpogodzenia. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany powieje z południowo-zachodnich kierunków.

Wtorek przyniesie w większości kraju duże zachmurzenie, a na północy całkowite z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Synoptycy prognozują także wystąpienie opadów marznących. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie i w centrum do 3 st. C na zachodzie kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:fw,ps

Źródło: tvnmeteo.pl