Sunie do nas kolejna porcja chłodu. Spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

Chłód opanował Polskę i jeszcze trochę z nami zostanie. W weekend miejscami mogą pojawić się opady deszczu, a w górach - śniegu. Temperatura zacznie wzrastać wraz z początkiem nowego tygodnia - w jego połowie lokalnie ma być nawet 18 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Nad Polskę nasuwa się od północy zatoka niżowa z płytkim niżem, którego centrum w sobotę ulokuje się nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Związane z nim fronty, ciepły i chłodny, niosą opady deszczu, a w górach - śniegu. Za frontami sunie z północy kolejna porcja chłodnego powietrza - dodała.

W kolejnych dniach niż odsunie się znad Polski na południowy wschód, a nasz kraj ponownie znajdzie pod wpływem wyżu Riccarda z centrum nad Bałtykiem. Jednak niże znad wschodniej i południowo-wschodniej Europy będą się wciskać nad wschód i południowy wschód, przynosząc ze sobą większe zachmurzenie i niewielkie opady deszczu. Z północnego wschodu nadal ma płynąć chłodne powietrze, co przy nocnych rozpogodzeniach oznacza przymrozki.

Pogoda na weekend

W sobotę niebo nad Polską spowiją chmury. W południowo-wschodniej Polsce może spaść do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy, a wysoko w Karpatach spodziewany jest śnieg. W pozostałych regionach padać będzie mniej, do 3 l/mkw., chociaż na Podlasiu pojawić się może deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, wiejący z kierunków północnych, okaże się słaby i umiarkowany.

Niedziela w całym kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W zachodniej Polsce i na Pomorzu nie powinno padać, ale w pozostałych regionach prognozowane są opady do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek zapowiada się przeważnie pogodnie. Tylko na południowym wschodzie kraju dzień będzie pochmurny z opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w regionach centralnych, do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek w Polsce spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu okresami może wystąpić deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 13 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centralnej Polsce, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany.

Środa upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. na zachodzie i południu Polski. Temperatura maksymalnie wyniesie od 14 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ast,dd

Źródło: tvnmeteo.pl