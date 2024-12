Rządy w pogodzie przejmą wietrzne niże. Kiedy dosypie śniegu?

Kolejne dni przyniosą nam kontynuację wilgotnej, pochmurnej aury. Popada deszcz, miejscami również śnieg. Pod koniec tygodnia niebezpieczeństwo stanowić mogą silne podmuchy wiatru, rozwijające prędkość do 100 kilometrów na godzinę.

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z płytkim niżem. Jego centrum ulokowane jest nad północno-wschodnimi regionami naszego kraju, a związane z nim fronty układają się w okrąg, zamykając nas w porcji wilgotnego i chłodnego powietrza.

W czwartek w Polsce na chwilę zapanuje spokojny wyż. W kolejnych dniach pozostaniemy w dynamicznej, zachodniej cyrkulacji powietrza, co oznacza dużą zmienność w pogodzie i ciągły napływ mas wilgotnych. Rządy przejmą wietrzne niże znad Atlantyku i Morza Północnego. Do Polski wtoczą się fronty z opadami mokrego śniegu i deszczu - mocno powieje, możliwe, że podmuchy rozwiną prędkość do 100 kilometrów na godzinę. Na chwilę, w sobotę, wiry zaciągną w nasz rejon ciepłe masy z południa, by później wypchnąć je przez tłoczenie zimnych mas z północy.

Pogoda na środę

W środę niebo nad Polską będzie pochmurne, ale mogą wystąpić niewielkie przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Deszcz ze śniegiem może popadać w regionach północnych, południowo-zachodnich oraz na pogórzu. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C w pasie od Kaszub, przez Kujawy, Wielkopolskę, ziemię łódzką po Podkarpacie. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurno i mglisto. Na północnym wschodzie, wschodzie i południu spodziewane są słabe opady śniegu do 2 centymetrów i śniegu z deszczem do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Pomorzu. Powieje zmienny, słaby wiatr.

Piątek okaże się pochmurny. Z zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów mokrego śniegu do 5 cm, na zachodzie przechodzących w deszcz do 10 l/mkw. Przejaśnienia pojawią się jedynie na wschodzie, nie będzie tam również padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Warmii i Podlasiu, poprzez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na południowym zachodzie. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju przyniesie pochmurną aurę i okresowe opady deszczu do 10 l/mkw. Na północnym wschodzie może padać śnieg z deszczem. Termometry wskażą od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centralnych regionach, do 6 st. C na południowym zachodzie. Z południa powieje silny wiatr, z porywami sięgającymi 60-80 km/h, najsilniejszy będzie na zachodzie.

Pochmurne niebo prognozowane jest również w niedzielę. Na północnym zachodzie oraz wschodzie wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do 2 l/mkw. oraz śniegu do 2 cm. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, poprzez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny.

