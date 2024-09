Ryzyko burz w kolejnych dniach. Kiedy i gdzie może zagrzmieć?

czytaj dalej

Wtorek to kolejny dzień zmagań służb i mieszkańców ze skutkami powodzi. We Wleniu na Dolnym Śląsku pomieszczenia w Zespole Szkół zostały zalane. W auli poziom wody kończy się niemal równo z drzwiami wejściowymi do pomieszczenia. Dyrektorka placówki Magdalena Borkowska mówiła, że to nie jest woda powodziowa, ale woda gruntowa. Przed szkoła cały czas pracują motopompy, która starają się ją usunąć.