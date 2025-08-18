Nadciąga ulewny deszcz. Prognoza zagrożeń IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. W tym tygodniu w niektórych miejscach mogą pojawić się burze.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.
Prognoza zagrożeń na czwartek
W poniedziałek, wtorek i środę meteorolodzy nie przewidują zagrożeń meteorologicznych. Dopiero w czwartek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:
- śląskim;
- małopolskim;
- świętokrzyskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock