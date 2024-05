Ryzyko przymrozków. Gdzie możemy się ich spodziewać

czytaj dalej

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi, które nawiedziły brazylijski stan Rio Grande do Sul, wzrósł do co najmniej 83. Trwają poszukiwania ponad stu zaginionych osób - przekazały lokalne władze. Żywioł dotknął ponad dwie trzecie z prawie 500 miast położonych w tym stanie. Dziesiątki tysięcy osób musiały opuścić swoje domy.