W nocy na niebie pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i wschodni, tylko na zachodzie północny.

Pogoda na jutro, czwartek 03.10

Czwartek przyniesie pochmurną z przejaśnieniami na zachodzie i południu. Na północy możemy spodziewać się opadów deszczu do 10-15 l/mkw. W pozostałych regionach również będzie padać - do 1-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum, do 14 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie będzie północny, poza tym południowo-zachodni.