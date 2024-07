W weekend nadciągnie żar. A co czeka nas później?

Przed nami dynamiczny pogodowo weekend. Miejscami termometry pokażą nawet 32 stopnie, ale nad krajem będzie wędrował front przynoszący opady i burze. Kolejne dni przyniosą spokojniejszą, ale miejscami chłodniejszą aurę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Rozsiadły nad środkową Europą wyż Gustav powoli odsuwa się na wschód, ustępując miejsca zatoce niżowej związanej z niżem Johanna znad północnego Atlantyku - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Rozbudowujący się nad zachodnią Europą chłodny front atmosferyczny wkracza od zachodu do Polski i do sobotniego wieczoru powoli obejmie całe Pomorze i zachodnie regiony. Pchany przez masy powietrza polarnego, zetknie się nad Polską z gorącym powietrzem pochodzenia zwrotnikowego, w którym temperatura przekroczyć może na południu 30 stopni.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam kłębiaste zachmurzenie, małe i umiarkowane. Jedynie na Pomorzu i w zachodnich regionach okresami chmur będzie więcej, pojawią się opady do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy i burze. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 28-30 st. C w centralnej Polsce, do 31-32 st. C w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

W niedzielę front przemieści się nad wschodnią cześć kraju. Polarne, wilgotne powietrze wleje się już nad prawie cały kraj, tylko południowo-wschodnie krańce pozostaną w parnej masie zwrotnikowej. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 l/mkw., na północy kraju obfitsze do 30 l/mkw. Na wschodzie, południowym wschodzie oraz Pomorzu spodziewane są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 24 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, jedynie w burzach - silny.

Prognoza temperatury na okres 27-31.07 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

W kolejnych dniach nad Europą rozbuduje się wyż, który obejmie i Polskę. W kraju rozpogodzi się, opady zanikną, a temperatura popołudniami w łagodnej masie powietrza zawierać się będzie w przedziale od 22 do 28 stopni.

Na poniedziałek zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Tylko w północno-wschodniej Polsce będzie ono duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw., momentami również z burzami. Termometry wskażą od 22 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centralnych regionach, do 25 st. C na południu. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na północy i wschodzie rozwijający w porywach prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Wtorek upłynie w Polsce pod znakiem kłębiastego, małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na północnym wschodzie, poprzez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający do 50-60 km/h.

Środa w całym kraju zapowiada się słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 25 st. C na północy, przez 27 st. C w centralnej Polsce, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych.

Prognoza opadów na okres 27-31.07 ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl