Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Niektórzy powinni pamiętać o parasolach

We Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej pojawią się przelotne opady. Na pozostałym obszarze kraju nie prognozujemy deszczu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 12 stopni Celsjusza w rejonie Podlasia, przez 16 st. C w północno-zachodniej części kraju, 18 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku, do 21 st. C na Podkarpaciu.

W Zaduszki będzie chłodniej i mokro

Dzień Zaduszny, 2 listopada, przyniesie opady deszczu na przeważającym obszarze Polski. Parasole nie przydadzą się jedynie w rejonie Pomorza, gdzie spodziewamy się pogodnej aury. Tam słońce powinno wyglądać zza chmur najczęściej. Co z temperaturą? Będzie odczuwalnie chłodniej niż dzień wcześniej, zwłaszcza w południowych regionach, gdzie temperatura wzrośnie maksymalnie do 17 st. C w rejonie Podkarpacia. Na Dolnym Śląsku będzie 16 st. C, mieszkańcy Pomorza zobaczą na termometrach 15 st. C, w centrum temperatura osiągnie 14 st. C, a najchłodniejsze będzie Podlasie, gdzie synoptycy przewidują maksymalnie 11 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.