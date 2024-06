Pogoda na weekend: u jednych 19 stopni, u drugich aż 27

Weekend upłynie nam pod znakiem przelotnych opadów deszczu oraz burz. Temperatura sięgnie miejscami 27 stopni. Nowy tydzień nie przyniesie poprawy aury - nadal będzie padać i grzmieć.

Pogoda na weekend 8-9.06

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu przelotnie popada deszcz o sumie 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Jeszcze słabsze opady wystąpią w Małopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Na niedzielę prognozuje się zmienne zachmurzenie. Na wschodzie Polski przelotnie popada deszcz, a na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce zagrzmi. Podczas burz spodziewamy się opadów przekraczających sumę 30 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Tam, gdzie nie zagrzmi, zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na poniedziałek 10.06

W poniedziałek na zachodzie kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym pojawią się burze z opadem do 40 l/mkw., i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 80 km/h. Padać nie będzie jedynie na północy i zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu.

Pogoda na wtorek 11.06

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na północy i wschodzie kraju okresami niebo zasnują chmury i przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu.

Pogoda na środę 12.06

W środę spodziewane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Lokalnie niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silniejszy, powieje z kierunków zmieniających się.

