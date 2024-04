Nadchodzące dni przyniosą pochmurną aurę i opady deszczu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem. Będą takie miejsca, gdzie maksymalna temperatura za dnia wyniesie zaledwie 4 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na północnym wschodzie Polski niewykluczony jest deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

W piątek spodziewane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, północno-zachodni i zachodni.

Prognozowana temperatura w ciągu najbliższych dni Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę tylko na Pomorzu nie prognozuje się opadów. W pozostałej części kraju będzie pochmurno i popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie powieje z północnego zachodu.

Niedziela zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni Ventusky.com

