Nadchodzące dni przyniosą sporą dawkę słońca. Miejscami zrobi się niemal upalnie, bo temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza. W części kraju pojawią się też burze, którym może towarzyszyć opad gradu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie na ogół słoneczną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z południa.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek na północy kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na Pomorzu możliwy jest przelotny deszcz, niewykluczone są burze. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części Polski dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał przeważnie z południa.

Wtorek zapowiada się na ogół słonecznie. Po południu na zachodzie kraju prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, a także przelotny deszcz. W regionie tym też zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., wiatr w porywach powieje z prędkością do 60-90 km/h. Może też pojawić się grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

Pogoda na środę i czwartek

W środę spodziewane jest zmienne zachmurzenie. Na zachodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim do 21 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

W czwartek wystąpi zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni.

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl