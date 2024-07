Nawet 33 stopnie Celsjusza. Wraz z gorącem wrócą gwałtowne zjawiska

W kolejnych dniach pogoda w Polsce ulegnie diametralnej zmianie. W weekend wróci do nas upał, a wraz z nim pojawią się burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Na początku nowego tygodnia także będzie gorąco.

Piątek upłynie nam z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na wschodzie do południa możliwy jest przelotny deszcz. Pod wieczór na wybrzeżach Słowińskim i Trzebiatowskim możliwe jest wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru rzędu 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 20 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Pogoda na weekend 6-7.07

Sobota zapowiada się słonecznie na wschodzie. Na zachodzie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nadciągnie z południa.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Prognozowany jest przelotny deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy, skręcający na zachodni.

Co przyniesie nowy tydzień

W poniedziałek na zachodzie i w centrum kraju na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie spadnie przelotny deszcz. Niewykluczone są też wyładowania atmosferyczne. Towarzyszyć im mają opady do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h, a nawet grad. Najchłodniejszym regionem tego dnia będzie Nizina Szczecińska, gdzie termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie prognozujemy 28 stopni. Z północnego zachodu wiać będzie słabo i umiarkowanie, tylko okresami silniej.

Wtorek upłynie pod znakiem słońca. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Podlasiu do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

