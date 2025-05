Według niego z piątku na sobotę "wytworzy się znaczna różnica między wiatrem w dolnej części troposfery przy Ziemi, a wiatrem wijącym w środkowej części", co sprzyja powstawaniu groźnych zjawisk, takich jak superkomórka burzowa. "Być może któregoś dnia lokalnie pojawi się trąba powietrzna" - dodał i zaznaczył, że "prawdopodobieństwo takiego zjawiska jest bardzo małe, ale trzeba być na to przygotowanym, zwłaszcza w sobotę".

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 st. C, przy gruncie do -2 st. C. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 1-7 w piątek.