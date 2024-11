Pogoda na jutro, czyli na wtorek 26.11. W nocy mocniej powieje, miejscami temperatura spadnie poniżej zera stopni. W dzień przelotnie popada deszcz.

Noc przyniesie północno-zachodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, a także opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Lokalnie na południu możliwe są mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od -1/1 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum, do 6-8 st. C na zachodzie. Wiatr południowy, słaby, jedynie lokalnie umiarkowany, nad morzem może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę. W górach, szczególnie Karpatach, porywy mogą sięgać powyżej 70 km/h.

Pogoda na jutro - wtorek, 26.11

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Z północnego zachodu nad południowy wschód Polski przemieści się strefa przelotnych opadów deszczu. Spadnie średnio od 1 do 2 litrów na metr kwadratowy, miejscami 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 st. C na Podlasiu, przez 7-8 st. C w centrum, do 9-10 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem i w górach będzie silniejszy, w porywach osiągnie prędkość powyżej 40 km/h.

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 26.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą na północnym zachodzie i zachodzie niekorzystne, w pozostałych regionach - korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany i słaby. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie zachmurzenie umiarkowane wzrastające w ciągu dnia do dużego. Poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie początkowo lekko spadnie, następnie wzrośnie, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające w drugiej części nocy do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Powieje południowy wiatr, umiarkowany i silny, który może osiągać prędkość 40-45 km/h. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka wtorek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, stopniowo wzrastające do dużego. Słabo padać może jedynie pod koniec nocy. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się umiarkowany i słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy wzrośnie do 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie powoli rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą 3 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany i słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia wtorek z dużym zachmurzeniem. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie małe i umiarkowane zachmurzeni. Możliwa jest mgła. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia wzrastającego w ciągu dnia do dużego. Poza tym spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

