Pogoda na jutro. Wtorek 24.09 przyniesie zmiany w pogodzie. Od zachodu w głąb kraju będzie przybywać deszczowych chmur. Na wschodzie Polski termometry pokażą nawet 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pogodnie, ale zachodzie kraju zachmurzenie zacznie stopniowo wzrastać. Lokalnie we wschodnich regionach pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek 24.09

We ciągu dnia od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. W Sudetach oraz lokalnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubskiej i Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić burze. Deszcze nie dotrze do wschodnich regionów.

Termometry pokażą od 20-21 st. C w zachodnich regionach, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek sięgnie 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie na zachodzie Polski. We wschodnich regionach będzie ciepło, a mieszkańcy zachodniej połowy kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się niekorzystne, tylko we wschodnich województwach aura nie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 999 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogodnie, po południu pochmurno. Temperautra maksymalna 25 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Temp. min. 10 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wzrost zachmurzenia do dużego, pod wieczór opady deszczu. Temp. maks. 23 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Dość pogodnie. Temp. min. 11 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wzrost zachmurzenia do dużego, po południu opady deszczu. Temp. maks. 22 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Dość pogodnie. Temp. min. 12 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu. Temp. maks. 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temp. min. 8 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wzrost zachmurzenia do dużego, pod wieczór opady deszczu. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie o północy spadnie do 982 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl