Pogoda na jutro. W nocy temperatura powietrza spadnie poniżej zera. We wtorek 19.11 przez nasz kraj będzie przetaczał się front atmosferyczny niosący opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższa noc przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie na północy i wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do -1 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum kraju kraju do 1-2 st. C na północy. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny i południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - wtorek, 19.11

W ciągu dnia będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu, których strefa przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny (od 1-5litrów wody na metr kwadratowy na południu i wschodzie do 10-15 l/mkw. na północy i zachodzie). Na północy opady okażą się umiarkowane, przejściowo wystąpią dość silne opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie do 9-10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany, a w porywach dość silny wiatr powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Na niebie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach w Warszawie zobaczymy minimalnie 0-1 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego ze słabymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Termometry pokażą do 5-6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowo-zachodnich i południowych kierunków. Ciśnienie w Warszawie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Najbliższa noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu (o zmiennym natężeniu). Termometry wskażą minimalnie 0-2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodę w Trójmieście zdominuje pochmurna aura. W drugiej części dnia wystąpią umiarkowane, przejściowo dość silne opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzące w opady deszczu. Na termometrach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zobaczymy 3-4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowo-zachodnich i południowych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 996 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy na niebo nad Poznaniem będzie przykryte chmurami, ale pojawią się też rozpogodzenia. Termometry wskażą minimalnie od -1 st. C do 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Jutro w Poznaniu będzie pochmurno z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie 7-8 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowo-zachodnich i południowych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 986 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nadchodząca noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie 0-1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niebie pojawi się sporo chmur z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna we Wrocławiu wyniesie 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, wieczorem w porywach bardzo silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 983 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Niebo nad Krakowem będzie przykryte chmurami, ale pojawią się rozpogodzenia. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od -1 do 0 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Pogodę w Krakowie zdominuje pochmurna aura z przejściowymi słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7-8 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowo-zachodnich i południowych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry wskażą 980 hPa.

