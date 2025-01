W nocy temperatura bardzo mocno spadnie

Noc z poniedziałku na wtorek w całej Polsce będzie mroźna, a najbardziej temperatura spadnie na południu. W dzień w wielu regionach pojawią się marznące opady, dlatego na drogach zrobi się ślisko.

W nocy zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. Słabe opady śniegu pojawią się w Tatrach i Bieszczadach. W drugiej części nocy lokalnie w północno-zachodniej Polsce wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-500 metrów. Wiatr będzie słaby, południowy.

Termometry pokażą minimalnie od -8 i -6 stopni Celsjusza, a miejscami -10 st. C na południu kraju, przez -6 i -4 st. C w centrum, do -4 i -2 st. C na północy. Na południowych krańcach Polski lokalnie w kotlinach górskich, jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura może spaść do kilkunastu stopni poniżej zera.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek 14.01

Dzień zacznie się dość pogodnie. Od północy zachmurzenie będzie jednak wzrastać do dużego i całkowitego z opadami deszczu, które mogą być marznące i powodować gołoledź. W północnej połowie Polski spadnie od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 i -1 st. C na wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w rejonie Wybrzeża w porywach dość silny, o prędkości 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek sięgnie od 60 do 90 procent, przy czym najwyższa będzie w północnych regionach. Na wschodzie będzie chłodno, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Aura w całej Polsce niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 1023 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego. Wieczorem słabe opady deszczu i marznącego deszczu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temp. min. -2 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu i marznącego deszczu. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temp. min. -5 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego. Po południu i wieczorem słabe opady deszczu i marznącego deszczu. Temp. maks. 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temp. min. -7 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temp. min. -10 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pogodnie. Temp. maks. 1 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

