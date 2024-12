Przez część kraju przejdą marznące opady

Nocą w kilku regionach zrobi się bardzo ślisko po marznących opadach deszczu. Opadów różnego rodzaju spodziewamy się też w ciągu dnia. Termometry we wtorek wskażą od 0 do 4 stopni Celsjusza.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na wschodzie i południu Polski do 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północno-wschodnich.

Pogoda na jutro - wtorek 10.12

Dzień zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. W niektórych miejscach na południu kraju pojawi się również mokry śnieg, którego spadnie do 2-5 cm. W górach sypnie śniegiem.

Termometry pokażą od 0-1 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.