W nocy na niebie pojawi się sporo chmur. Zachmurzenie od małego i umiarkowanego na wschodzie kraju wzrośnie do całkowitego na zachodzie. W drugiej części nocy możliwe są opady deszczu w pasie Polski zachodniej od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Suwałkach do 13-14 st. C w Szczecinie i Wrocławiu. Wiatr będzie umiarkowany, południowy, w górach silny. W porywach może wiać z prędkością do 60-80 kilometrów na godzinę.