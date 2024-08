Pogoda na jutro. Środa 28.08 będzie gorąca i pełna słońca w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 24 do 30 stopni Celsjusza.

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Więcej chmur pojawi się jedynie na południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na północy do 16-17 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na środę 28.08

Dzień zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich i północno-wschodnich.