Pogoda na jutro, czyli na środę 21.08. W nocy pojawią się miejscami zanikające opady deszczu i lokalne burze. Dzień przyniesie wielu regionom kraju niespokojną aurę. Przez Polskę przejdzie z zachodu na wschód strefa opadów.

W nocy na Podlasiu i Suwalszczyźnie prognozuje się zanikające opady deszczu i lokalne burze. W pozostałych regionach kraju dopisze pogodna aura. Nad ranem do zachodniej Polski dotrze front z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda na jutro - środa, 21.08

Środa przyniesie przemieszczające się z zachodu na wschód kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze, które pojawią się głównie we wschodniej i południowej Polsce. W czasie wyładowań, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu, możliwe są dość intensywne opady o sumie około 30-40 litrów na metr kwadratowy i porywisty wiatr osiągający w porywach około 70-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Wybrzeżu Gdańskim, przez 25 st. C w Warszawie, do 29 st. C w Rzeszowie. Wiatr, poza burzami, będzie słaby lub umiarkowany, ale nad morzem powieje nieco silniej i w porywach osiągnie prędkość do około 50 km/h.

Warunki biometeo - środa, 21.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-70 procent. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie powoli spadać, na barometrach sięgnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie będzie początkowo pogodnie. W ciągu dnia wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia i po południu możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, ale w przypadku wystąpienia burzy może być porywisty i osiągnąć do około 70 km/h. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe na barometrach będzie 997 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dopisze pogodna aura bez opadów. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr słaby lub umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie będzie powoli spadać, na barometrach osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środowy poranek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie dość pogodą aurę, ale w ciągu dnia wzrośnie zachmurzenie i przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, ale po południu chwilami nieco silniejszy i w porywach osiągnie do około 50 km/h. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu początkowo zapowiada się pogodnie, ale nad ranem możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie powoli spadać, barometry wskażą 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W pierwszej części dnia w Poznaniu spodziewane są przelotne opady deszczu. Po południu nastąpi poprawa pogody. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie początkowo pogodnie, ale nad ranem możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą 15 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby. Ciśnienie będzie powoli spadać, wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W pierwszej części dnia pojawią się we Wrocławiu przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Po południu aura ulegnie poprawie. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr słaby lub umiarkowany, będzie wiał z zachodu. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie powoli spadać, barometry wskażą 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie początkowo pogodna. W ciągu dnia prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia i po południu możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr słaby lub umiarkowany, w przypadku wystąpienia burzy może być porywisty i rozpędzać się do około 70 km/h. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

