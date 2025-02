Noc z tęgim mrozem

W nocy wystąpi zmienne zachmurzenie - od małego na zachodzie do dużego i całkowitego na wschodzie. Tam, gdzie będzie sporo chmur, mogą pojawić się przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -16/-14 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez -12/-10 st. C w centrum, do -4/-2 st. C na Wybrzeżu. Powieje słaby wiatr, na północy i wschodzie umiarkowany, zachodni.